Кубок Дэвиса. Жеребьевка квалификации. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 5 декабря, состоится жеребьевка следующих этапов в Кубке Дэвиса. Трансляция стартует в 14:30 по Киеву.
Сборная Украины после поражения в борьбе за выход в Квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2022 снова будет вынуждена сражаться в плей-офф Первой Мировой группы-2022.
Смотрите видеотрансляцию на Sport.ua:
Источник — Sport.ua
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