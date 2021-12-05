Кубок Дэвиса. Жеребьевка квалификации. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию 5 декабря в 14:30 по Киеву

  • 05.12.2021 13:57
  • 255 просмотров
  • 1 комментарий
Кубок Дэвиса. Жеребьевка квалификации. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Davis Cup

В воскресенье, 5 декабря, состоится жеребьевка следующих этапов в Кубке Дэвиса. Трансляция стартует в 14:30 по Киеву.
 
Сборная Украины после поражения в борьбе за выход в Квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2022 снова будет вынуждена сражаться в плей-офф Первой Мировой группы-2022.

Смотрите видеотрансляцию на Sport.ua:

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 05.12.2021 14:56
    0
    Просто халява, еще и дома
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