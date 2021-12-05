РАНГНИК: «Не могу сделать из Ман Юнайтед монстров прессинга за две недели»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от работы в новом клубе.

«Я должен принять текущую форму команды. Они достаточно опытны и сообразительны, чтобы самим осознать это. Я не смогу превратить наших игроков в монстров прессинга за две, три или четыре недели. Приходя в новый клуб, вы должны понимать, с какими футболистами вам придется работать. Прямо сейчас я не вправе требовать от них того, что они не смогут выполнить.

Мой футбол — это не медленный вальс! Не секрет, что я не так далек от Юргена Клоппа с точки зрения наших представлений о стиле игры.

История Тухеля в «Челси»? Он добился большого успеха, выиграв Лигу чемпионов и финишировав четвертым в Лиге почти теми же игроками, что были до него. Я не уверен, что в «Манчестер Юнайтед» все будет развиваться таким же образом», — сказал Рангник.

Напомним, что 5 декабря Рангник должен дебютировать в МЮ в матче против «Кристал Пэлас». Начало игры в 16:00.