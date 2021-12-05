Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер держит в уме первую игру в Тирасполе»

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов «Шахтер» - «Шериф».

«Трудно анализировать, к «Шерифу» «горняки» готовы или нет. В моральном плане да, «Шахтер» забил много мячей и у команды настроение приподнятое. Но с «Шерифом» будет совершенно другой матч и накал. Это будет Лига чемпионов. И, конечно, команда держит в уме первую игру в Тирасполе.

Что жду от матча «Шахтер» - «Шериф»? Я надеюсь, что не будет такого сценария, какой был в первом поединке. И надеюсь, что не будет того, что было в матче со «Львовом» в первом тайме. «Шахтеру» надо будет быстрее принимать решения. Нужно, чтобы мяч быстрее двигался, и чтобы «Шахтер» находил свободные зоны и вскрывал их. Естественно, без борьбы не будет результата. Нужно будет выигрывать единоборства и быстрее двигаться», - сказал Воробей.

Матч «Шахтер» – «Шериф» состоится во вторник, 7 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.