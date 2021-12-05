Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер держит в уме первую игру в Тирасполе»

Специалист – о предстоящем матче «горняков» в Лиге чемпионов

  • 05.12.2021 13:13
  • 309 просмотров
  • 23 комментария
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер держит в уме первую игру в Тирасполе»
© ФК Шахтер Донецк

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов «Шахтер» - «Шериф».

«Трудно анализировать, к «Шерифу» «горняки» готовы или нет. В моральном плане да, «Шахтер» забил много мячей и у команды настроение приподнятое. Но с «Шерифом» будет совершенно другой матч и накал. Это будет Лига чемпионов. И, конечно, команда держит в уме первую игру в Тирасполе.

Что жду от матча «Шахтер» - «Шериф»? Я надеюсь, что не будет такого сценария, какой был в первом поединке. И надеюсь, что не будет того, что было в матче со «Львовом» в первом тайме. «Шахтеру» надо будет быстрее принимать решения. Нужно, чтобы мяч быстрее двигался, и чтобы «Шахтер» находил свободные зоны и вскрывал их. Естественно, без борьбы не будет результата. Нужно будет выигрывать единоборства и быстрее двигаться», - сказал Воробей.

Матч «Шахтер» – «Шериф» состоится во вторник, 7 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    flnx7
    flnx7, 05.12.2021 13:55
    +2
    bullyUA, 05.12.2021 13:50
    В Украине великий клуб это Агробизнес.
    Таврия Симферополь величней.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 05.12.2021 13:51
    +2
    oenergo.com, 05.12.2021 13:50
    В среду будет серьезный соперник, а не молдаване.
    Для вас автобусников развпятьлетних любой соперник серьёзный.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 05.12.2021 13:46
    +2
    oenergo.com, 05.12.2021 13:44
    Шериф не будет отсиживаться в обороне, он почувствовал уверенность в своих силах. Как бы не случиться очередному позору.
    Очередной позор будет в среду.
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 05.12.2021 13:44
    +2
    Шериф не будет отсиживаться в обороне, он почувствовал уверенность в своих силах. Как бы не случиться очередному позору.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 05.12.2021 14:15 (изменен)
    +1
    oenergo.com, 05.12.2021 14:05
    Толку от тех выиграшей никакого, а проиграши выбивали команду из турниров. Взять хотябы последнюю игру против Интера. Обоим командам нужна была победа. Так на Шахтер без слез сложно было смотреть, Интер делал все что хотел, а в конце игры еще и издеваться начал.
    Что, примеров нет?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 05.12.2021 13:56
    +1
    oenergo.com, 05.12.2021 13:55
    Ты тролишь сам себя. Вспомни кому проигрывал Шахтер.
    А кого Шахтёр за последние годы обыгрывал и сколько было ничек, аналогичные примеры можно?
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 05.12.2021 13:50
    +1
    Будет интересно, нужна сатисфакция
    Ссылка
    Умник
    Умник, 05.12.2021 14:30
    0
    AK.228, 05.12.2021 13:50
    Будет интересно, нужна сатисфакция
    Давай поддержим Юрия Николаевича.
    Какая разница все равно уже еврокубков нет.
    Ссылка
    Altaïr
    Altaïr, 05.12.2021 14:29
    0
    Saar, 05.12.2021 14:22
    Томущо -це ШЛАКтар !💩💩💩🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    #шахтерПозорУкраины
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 05.12.2021 14:25
    0
    Saar, 05.12.2021 14:22
    Томущо -це ШЛАКтар !💩💩💩🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    #шахтерПозорУкраины
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 05.12.2021 14:25
    0
    flnx7, 05.12.2021 14:16
    А в прошлом сезоне как раз Шахтёр выбил Интер из кубков УЕФА. Чем закончилось? Интер стал чемпионом Италии. Так что теперь Шахтёр станет чемпионом тоже. Согласен?
    Интер - Шахтёр 5-0
    Но, да в 2020 году шахтёр как накатил так сразу Интер и из почившего кубка УЕФА выбил и Баварию кубка Либертадорез
    Ссылка
    Saar
    Saar, 05.12.2021 14:22
    0
    oenergo.com, 05.12.2021 14:05
    Толку от тех выиграшей никакого, а проиграши выбивали команду из турниров. Взять хотябы последнюю игру против Интера. Обоим командам нужна была победа. Так на Шахтер без слез сложно было смотреть, Интер делал все что хотел, а в конце игры еще и издеваться начал.
    Томущо -це ШЛАКтар !💩💩💩🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 05.12.2021 13:32
    0
    будет борьба за три лимона
    Ссылка
    flnx7
    flnx7, 05.12.2021 14:16 (изменен)
    -1
    oenergo.com, 05.12.2021 14:05
    Толку от тех выиграшей никакого, а проиграши выбивали команду из турниров. Взять хотябы последнюю игру против Интера. Обоим командам нужна была победа. Так на Шахтер без слез сложно было смотреть, Интер делал все что хотел, а в конце игры еще и издеваться начал.
    А в прошлом сезоне как раз Шахтёр выбил Интер из кубков УЕФА. Чем закончилось? Интер стал чемпионом Италии. Так что теперь Шахтёр станет чемпионом тоже. Согласен?
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 05.12.2021 14:05
    -1
    Face Control, 05.12.2021 13:56
    А кого Шахтёр за последние годы обыгрывал и сколько было ничек, аналогичные примеры можно?
    Толку от тех выиграшей никакого, а проиграши выбивали команду из турниров. Взять хотябы последнюю игру против Интера. Обоим командам нужна была победа. Так на Шахтер без слез сложно было смотреть, Интер делал все что хотел, а в конце игры еще и издеваться начал.
    Ссылка
    Saar
    Saar, 05.12.2021 13:45
    -1
    Та для Шахтаря: що Шериф, що Інтер....🤣🤣🤣
    Ссылка
    grifon.
    online
    grifon., 05.12.2021 13:45
    -1
    великого? це хто тобі сказала? Колос? Інгулець? чи Шериф?
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 05.12.2021 13:36
    -1
    Face Control, 05.12.2021 13:25
    Будет победа великого Шахтёра.
    Ты так и перед первой игрой писала
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 05.12.2021 13:42
    -2
    FunnyCat___, 05.12.2021 13:36
    Ты так и перед первой игрой писала
    Почему ты опять унижаешься на ветке величайшего клуба страны?
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 05.12.2021 13:55
    -3
    Face Control, 05.12.2021 13:51
    Для вас автобусников развпятьлетних любой соперник серьёзный.
    Ты тролишь сам себя. Вспомни кому проигрывал Шахтер.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности