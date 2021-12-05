Днепр-1 – Черноморец. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 17-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Черноморец».

«В прошлом туре «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» со счетом 5:1, а среди недели днепряне в рамках Кубка Украины победили ЛНЗ (2:0). «Черноморец» в прошлом туре проиграл дома «Десне» (0:1). В турнирной таблице УПЛ днепряне с 34 очками идут на третьем месте, одесситы с 11 баллами находятся на 13 позиции.

Отдаю предпочтение «Днепру-1». Днепряне набрали очень хороший ход и в чемпионате, и в Кубке Украины. Выигрывают они не случайно. «Днепр-1» показывает хорошую игру и хороший результат. Я думаю, тренерская работа Йовичевича дает сейчас плоды. Рука тренера видна. В «Днепре-1» собрался сплоченный, молодой коллектив. Хочется отметить и Довбика, который в каждой игре забивает. У Артема сейчас выросли крылья. Сейчас трудно его сдерживать. Поэтому я отдаю предпочтение «Днепру-1» в этом поединке», - сказал Воробей.

Матч «Днепр-1» – «Черноморец» состоится 6-го декабря. Начало встречи в 19:30.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.