Гол Зозули не помог Фуэнлабраде одержать победу

В поединке 19-го тура испанской Сегунды «Фуэнлабрада» встречалась с «Альмерией». Весь матч в составе «Фуэнлабрады» на поле провел украинский форвард Роман Зозуля.

В начале второго тайма украинец открыл счет в матче. Однако, хозяева поля не сумели удержать победный результат: матч завершился вничью со счетом 1:1.

В текущем сезоне Зозуля провел за «Фуэнлабраду» 17 матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи.

В турнирной таблице Сегунды команда украинца идет в зоне аутсайдеров (19-е место).