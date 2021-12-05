Гол Зозули не помог Фуэнлабраде одержать победу

Украинец забил второй гол в сезоне

  • 05.12.2021 04:42
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Гол Зозули не помог Фуэнлабраде одержать победу
© ФК Фуэнлабрада

В поединке 19-го тура испанской Сегунды «Фуэнлабрада» встречалась с «Альмерией». Весь матч в составе «Фуэнлабрады» на поле провел украинский форвард Роман Зозуля.

В начале второго тайма украинец открыл счет в матче. Однако, хозяева поля не сумели удержать победный результат: матч завершился вничью со счетом 1:1.

В текущем сезоне Зозуля провел за «Фуэнлабраду» 17 матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи.

В турнирной таблице Сегунды команда украинца идет в зоне аутсайдеров (19-е место).

Источник — Sport.ua

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