Десна – Мариуполь. Прогноз на матч Андрея Воробья

Андрей Воробей сделал прогноз на матч 17-го тура УПЛ

  • 05.12.2021 03:55
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Десна – Мариуполь. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Десна

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 17-го тура УПЛ «Десна» – «Мариуполь».

«В прошлом туре «Десна» выиграла на выезде у «Черноморца» (1:0). А «Мариуполь» на своем поле уступил «Львову» (0:1). В турнирной таблице УПЛ «Десна» с 24 очками идет на 6 месте. «Мариуполь» с 7 баллами находится на 16 позиции.

Эти команды играли между собой 17 раз. Интересно, что в этих встречах только один раз была зафиксирована ничья. Еще в девяти поединках одержали победу черниговцы, а в семи поединках выигрывали приазовцы.

Интересная пара, так как «Мариуполь» неплохо играет на самом деле. Но приазовцам катастрофически не хватает очков. «Мариуполь» проигрывает матчи и потому находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ. «Десна» чередует победы с поражениями. Я думаю, «Мариуполь» должен сломать свою проигрышную серию. Думаю, команда из Мариуполя на ничью должна наиграть. Молодежь приазовцев неплохо выглядит и, наверное, в матче с более именитым соперником сможет сыграть вничью. Хотя, повторюсь, «Десна» - хороший соперник и фаворит в этом поединке, но, думаю, сюрприз от «Мариуполя» может быть уже в этом туре», - сказал Воробей.

Матч «Десна» – «Мариуполь» состоится 5-го декабря. Начало встречи в 19:30.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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