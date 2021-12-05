Александрия – Минай. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 17-го тура УПЛ «Александрия» – «Минай».

«В прошлом туре УПЛ «Александрия» проиграла «Заре» со счетом 0:1. А «Минай» на своем поле проиграл «Динамо» (0:2). В турнирной таблице УПЛ «Александрия» с 32 очками идет на 7 месте. «Минай» с 10 баллами расположился на 14 позиции.

Четыре раза играли между собой эти команды. В этих противостояниях обе команды по два раза выиграли.

«Александрия» надежно обосновалась в середине турнирной таблицы УПЛ. «Минай» борется за выживание. Команду лихорадит. Но очень много внимания уделяется закарпатской команде. «Минай» на виду у прессы, у специалистов.

Я думаю, что «Минай» в этом матче с «Александрией» не проиграет. Я думаю, в этом поединке будет боевая ничья. «Александрия» не сильно ярко играет, но свои очки дома берет. А в этом матче, я думаю, «Минай» все-таки на ничью наиграет», - сказал Воробей.

Матч «Александрия» – «Минай» состоится 5-го декабря. Начало встречи в 17:00.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.