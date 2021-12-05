Заря – Ингулец. Прогноз на матч Андрея Воробья

Андрей Воробей сделал прогноз на матч 17-го тура УПЛ

  • 05.12.2021 01:07
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Заря – Ингулец. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Заря

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 17-го тура УПЛ «Заря» – «Ингулец».

«Заря» после поражения в Риме от «Ромы» (0:4) в матче УПЛ обыграла на выезде «Александрию» (1:0). «Ингулец» в предыдущем туре проиграл «Шахтеру» (0:1). В турнирной таблице УПЛ «Заря» с 32 очками идет на четвертом месте. «Ингулец» с 10 баллами находится на 15 позиции.

Четыре раза играли между собой эти команды. Дважды победили луганчане, один раз выиграла команда из Петрово, еще одна встреча завершилась вничью.

Кризис у «Ингульца» затянулся и пока что тяжело этой команде даются даже забитые мячи. Да, команда из Петрово мало пропускает, но практически не забивает. А, не забивая, трудно на что-то претендовать. Максимум, они добиваются ничьих.

А у «Зари» хороший потенциал. У луганчан хорошая линия атаки. Я думаю, «Заря» после поражений от «Львова» и «Ромы» отошла. Я думаю, «Заря» должна взять три очка, потому что это очень важные баллы в борьбе за еврокубки. А кризис «Ингульца», мне кажется, не в этой игре минует. Я думаю, что «Заря» за счет своей линии атаки и класса минимально, но выиграет у «Ингульца». Мне кажется, «Ингулец» много не пропустит. Но «Заря» победит», - сказал Воробей.

Матч «Заря» – «Ингулец» состоится 5-го декабря. Начало встречи в 14:00.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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