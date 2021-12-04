В рамках лондонского дерби «Вест Хэм» на своем поле без помощи Андрея Ярмоленко сумел обыграть «Челси» со счетом 3:2.
Источник — Sport.ua
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- Футбол
В рамках лондонского дерби «Вест Хэм» на своем поле без помощи Андрея Ярмоленко сумел обыграть «Челси» со счетом 3:2.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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