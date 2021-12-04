Экс-четвертая ракетка мира анонсировала завершение карьеры

Саманта Стосур заявила, что Australian Open-2022 будет для нее последним

  • 04.12.2021 21:47
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Экс-четвертая ракетка мира анонсировала завершение карьеры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Саманта Стосур

Бывшая четвертая ракетка мира Саманта Стосур заявил, что предстоящий Открытый чемпионат Австралии по теннису, вероятно, станет для нее последним.
 
«Скорее всего, это будет последний раз», – прокомментировала 37-летняя теннисистка свое участие на Australian Open 2022.
 
Отметим, что в одиночном разряде особых успехов Саманта на домашнем мейджоре не добилась (два выхода в четвертый круг), но были победы в парном разряде и миксте.

Источник — Tennis World USA

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