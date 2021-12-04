Экс-четвертая ракетка мира анонсировала завершение карьеры

Бывшая четвертая ракетка мира Саманта Стосур заявил, что предстоящий Открытый чемпионат Австралии по теннису, вероятно, станет для нее последним.



«Скорее всего, это будет последний раз», – прокомментировала 37-летняя теннисистка свое участие на Australian Open 2022.



Отметим, что в одиночном разряде особых успехов Саманта на домашнем мейджоре не добилась (два выхода в четвертый круг), но были победы в парном разряде и миксте.