Малиновский – в стартовом составе Аталанты на ключевой матч с Наполи

Четвертого декабря «Аталанта» сыграет матч 16 тура чемпионата Италии. Украинский полузащитник Руслан Малиновский появится на поле с первых минут.



В текущем сезоне украинец провел 14 матчей в Серии А, десять раз появлялся в стартовом составе. На счету украинца три гола и один ассист.



Матч «Наполи» – «Аталанта» начнется в 21:45 по Киеву.