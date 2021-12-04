Малиновский – в стартовом составе Аталанты на ключевой матч с Наполи

Четвертого декабря «Аталанта» сыграет матч 16 тура чемпионата Италии. Украинский полузащитник Руслан Малиновский появится на поле с первых минут.
В текущем сезоне украинец провел 14 матчей в Серии А, десять раз появлялся в стартовом составе. На счету украинца три гола и один ассист.
Матч «Наполи» – «Аталанта» начнется в 21:45 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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