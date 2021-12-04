Малиновский – в стартовом составе Аталанты на ключевой матч с Наполи

Руслан появится на поле с первых минут

  • 04.12.2021 20:55
  • 425 просмотров
  • 3 комментария
Малиновский – в стартовом составе Аталанты на ключевой матч с Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский (слева)

Четвертого декабря «Аталанта» сыграет матч 16 тура чемпионата Италии. Украинский полузащитник Руслан Малиновский появится на поле с первых минут.
 
В текущем сезоне украинец провел 14 матчей в Серии А, десять раз появлялся в стартовом составе. На счету украинца три гола и один ассист.
 
Матч «Наполи» – «Аталанта» начнется в 21:45 по Киеву.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 04.12.2021 21:02
    -2
    Пашалич на лавке, неожиданно. Гасперини как всегда - я художник, я так вижу. Чисто силовое нападение сегодня.
    Ссылка
    kortizol228
    online
    kortizol228, 04.12.2021 21:20
    -4
    забув, и отрымай бонус 2500 тысячы гривэнь. працюэмы мы, заробляэшь ты
    Ссылка
    kortizol228
    online
    kortizol228, 04.12.2021 21:12
    -5
    пидтрымай нашого гравця у европи, постав тысячу гривень у парыматч на його гил у ворота наполи
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