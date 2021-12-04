Бундеслига. Байер уничтожил Гройтер Фюрт, Шик набрал 4+1

Состоялись пять матчей 14-го тура Бундеслиги.
«Байер» с хоккейным счетом уничтожил «Гройтер Фюрт», Патрик Шик забил четыре гола и отдал результативную передачу.
«Майнц» и «Хоффенхайм» одержали домашние победы, «Бохум» победил на выезде, «Арминия» и «Кельн» поделили очки.
Чемпионат Германии. 14-й тур
«Байер» – «Гройтер Фюрт» – 7:1
Голы: 1:0 – 12 Адли, 2:0 – 17 Тапсоба, 2:1 – 33 Дудзяк, 3:1 – 45 Инкапиэ, 4:1 – 49 Шик, 5:1 – 69 Шик, 6:1 – 74 Шик, 7:1 – 76 Шик.
«Арминия» – «Кельн» – 1:1
Голы: 0:1 – 17 Озджан, 1:1 – 59 Ласм.
«Аугсбург» – «Бохум» – 2:3
Голы: 0:1 – 23 Польтер, 0:2 – 40 Хольтманн, 0:3 – 45 Польтер, 1:3 – 57 Грегорич, 2:3 – 86, пенальти Калиджури.
«Майнц» – «Вольфсбург» – 3:0
Голы: 1:0 – 2 Буркардт, 2:0 – 4 Штах, 3:0 – 90, автогол Лакруа.
«Хоффенхайм» – «Айнтрахт Ф» – 3:2
Голы: 0:1 – 15 Борре, 1:1 – 24 Гайгер, 2:1 – 30 Рюттер, 3:1 – 59 Самассеку, 3:2 – 72 Пасиенсия.
Источник — Sport.ua
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