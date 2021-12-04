16-й тур
Севилья
1 : 0
Вильярреал
04.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ла Лига. Севилья минимально обыграла Вильярреал

«Севилья» поднялась на второе место в турнирной таблице

  • 04.12.2021 17:10
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Ла Лига. Севилья минимально обыграла Вильярреал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 4 декабря «Севилья» в одном из центральных матчей 16-го тура испанской Ла Лиги дома минимально обыграла «Вильярреал» благодаря раннему голу Лукаса Окампоса.

«Севилья» - «Вильярреал» - 1:0
Гол: Окампос 16

Эта победа позволила «Севилье» обойти «Атлетико» Мадрид и подняться на второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

Источник — Sport.ua

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