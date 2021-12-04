Ла Лига. Севилья минимально обыграла Вильярреал

Сегодня, 4 декабря «Севилья» в одном из центральных матчей 16-го тура испанской Ла Лиги дома минимально обыграла «Вильярреал» благодаря раннему голу Лукаса Окампоса.
«Севилья» - «Вильярреал» - 1:0
Гол: Окампос 16
Эта победа позволила «Севилье» обойти «Атлетико» Мадрид и подняться на второе место в турнирной таблице Ла Лиги.
Источник — Sport.ua
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