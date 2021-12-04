Пеп ГВАРДИОЛА: «Зинченко и Аке – пример для нас»

Наставнику «Манчестер Сити» нравится поведение украинского хавбека

  • 04.12.2021 15:45
  • 2914 просмотров
  • 1 комментарий
Пеп ГВАРДИОЛА: «Зинченко и Аке – пример для нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола позитивно оценил отношение Александра Зинченко к нехватке игровой практики в команде:

«Такие игроки нам всегда помогают. Аке – пример для нас, как и Зинченко. От них никаких жалоб, только тренируются, тренируются и тренируются. Когда даешь этим парням играть... Нам нужно выиграть матч с «Уотфордом», это особенно важно для этих ребят, которые мало играют.

Они очень хорошо играют, нет претензий. Очевидно, что такое их поведение, когда они не выходят на поле, способствует их хорошему выступлению, когда они получают шанс. Может, дело в карме».

Источник — Manchester Evening News

(39 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Орест Орищишин
    Орест Орищишин, 04.12.2021 16:49
    0
    Приємний коментар Пепа і гарний приклад для гравців які не в основі
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