Наполи – Аталанта. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 16-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Аталанта».

«Это будет очень интересное противостояние команд лидирующей группы Серии А в очередном туре. Лидер Серии А принимает в Неаполе «Аталанту» нашего Руслана Малиновского. Команда из Бергамо дышит в спину первой тройке этого соревновательного пелетона.

Неаполитанцы, фантастически стартовав, немного подустали. Сложно играть на всех фронтах в таком ритме. В предыдущих пяти матчах «Наполи» одержал лишь одну победу в домашнем матче. Кстати, они тогда красиво обыграли «Лацио» со счетом 4:0. Я с удовольствием смотрел этот матч. Также они дважды проиграли и дважды сыграли вничью. Могли неаполитанцы проиграть и третий поединок, но гол «Сассуоло» на 95-й минуте был отменен и матч завершился вничью 2:2.

«Аталанта» в Серии А проигрывала еще два месяца назад, уступив 2:3 «Милану». Предыдущие четыре матча в чемпионате Италии бергамаски выиграли, в том числе в гостях у «Ювентуса» со счетом 1:0.

Вероятнее всего, обе команды находятся в разном. На это указывают результаты матчей. Но обе команды объединяет несколько факторов. Обе команды реально борются за лидерство в Италии, учитывая и предстоящие матчи в еврокубках. 8 декабря «Аталанта» будет принимать «Вильярреал» и в случае выигрыша она займет второе место в группе следом за МЮ, продолжив выступать в Лиге чемпионов. А 9 декабря, «Наполи», проиграв два матча в группе Лиги Европы, обязан выигрывать дома у «Лестера», чтобы продолжить борьбу в этом турнире. Держат ли тренеры и футболисты все эти расклады у себя в уме? Обязательно они это анализируют. Конечно. И соответствующе они строят подготовку.

Результативная ничья в очном поединке между «Наполи» и «Аталантой» перед предстоящими матчами еврокубков, думаю, будет оптимальным результатом», - сказал Грозный.

Матч «Наполи» – «Аталанта» состоится 4-го декабря. Начало встречи в 21:45.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.