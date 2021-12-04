Рома – Интер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч тура Серии А

  • 04.12.2021 09:48
  • 107 просмотров
  • 0 комментариев
Рома – Интер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 16-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Интер».

«Прошлогодний чемпион Серии А «Интер» уже адаптировался к новому рулевому Симоне Индзаги. «Нерадзурри» с новым тренером уверенно и мощно продвигаются к вершине турнирной таблицы в Италии и в группе Лиги чемпионов. Судите сами! У «Интера» всего лишь одно поражение со счетом 1:3 от «Лацио» в 15 матчах. Выделю выигрыш миланской команды в матче с «Наполи» (3:2). Также они больше всех забили мячей, а именно 36. Команда Симоне Индзаги всего лишь на 1 очко отстает от второго «Милана», на 2 балла от временно лидирующего «Наполи», на взгляд «Интера». Такие результаты дают основания на повторение их прошлогоднего успеха. Также «Интер» решил задачу в еврокубках, досрочно выйдя в плей-офф Лиги чемпионов. 7 декабря в Мадриде с «Реалом» интеристы будут играть только на победу, чтобы финишировать в роли лидеров группы с целью преимущества в жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов.

У столичной «Ромы» под руководством именитого и титулованного Жозе Моуринью, на мой взгляд, дела идут ниже всякой критики. Ожидания, как от руководства римлян, так и от многочисленных фанатов были значительно выше. Шесть поражений в 15 турах – это неудовлетворительный результат. Также у «Ромы» 11 очков отставания от лидера «Наполи» при качельной игре и нестабильных результатах. Также «Рома» пропустила восемь мячей в двух матчах от «Буде-Глимта». В прошлом туре «джаллоросси» уступили 0:1 «Болонье», а еще ранее по 2:3 «Венеции» и «Вероне». Отдельно выделю матчи с лидерами. Это поражение от «Лацио» со счетом 2:3, от «Юве» (0:1), от «Милана» (1:2). И лишь 0:0 в гостях с «Наполи» является исключением, которое нужно занести себе в актив. Правда, есть один очень существенный нюанс. Жозе не так давно возглавлял и очень успешно «Интер», выиграв с ним Лигу чемпионов. Это забыть невозможно не только в Италии, но и во всем мире. Поэтому для Моуринью, который называет себя «Особенным», этот матч в столице Италии будет очень важным. Португалец постарается соответствующим образом подготовить и настроить свою «Рому», чтобы выглядеть достойно и солидно на фоне чемпиона Италии. Моуринью – большой психолог и мотиватор. Мы можем увидеть лучшую игру его подопечных в этом сезоне.

До матча фаворитом, конечно же, является «Интер», но римляне будут стремиться прыгнуть выше головы, зная проблемы своих соперников в обороне. Предполагаю, что обе команды забьют, но гости победят», - сказал Грозный.

Матч «Рома» – «Интер» состоится 4-го декабря. Начало встречи в 19:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности