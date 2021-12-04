Рома – Интер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 16-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Интер».

«Прошлогодний чемпион Серии А «Интер» уже адаптировался к новому рулевому Симоне Индзаги. «Нерадзурри» с новым тренером уверенно и мощно продвигаются к вершине турнирной таблицы в Италии и в группе Лиги чемпионов. Судите сами! У «Интера» всего лишь одно поражение со счетом 1:3 от «Лацио» в 15 матчах. Выделю выигрыш миланской команды в матче с «Наполи» (3:2). Также они больше всех забили мячей, а именно 36. Команда Симоне Индзаги всего лишь на 1 очко отстает от второго «Милана», на 2 балла от временно лидирующего «Наполи», на взгляд «Интера». Такие результаты дают основания на повторение их прошлогоднего успеха. Также «Интер» решил задачу в еврокубках, досрочно выйдя в плей-офф Лиги чемпионов. 7 декабря в Мадриде с «Реалом» интеристы будут играть только на победу, чтобы финишировать в роли лидеров группы с целью преимущества в жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов.

У столичной «Ромы» под руководством именитого и титулованного Жозе Моуринью, на мой взгляд, дела идут ниже всякой критики. Ожидания, как от руководства римлян, так и от многочисленных фанатов были значительно выше. Шесть поражений в 15 турах – это неудовлетворительный результат. Также у «Ромы» 11 очков отставания от лидера «Наполи» при качельной игре и нестабильных результатах. Также «Рома» пропустила восемь мячей в двух матчах от «Буде-Глимта». В прошлом туре «джаллоросси» уступили 0:1 «Болонье», а еще ранее по 2:3 «Венеции» и «Вероне». Отдельно выделю матчи с лидерами. Это поражение от «Лацио» со счетом 2:3, от «Юве» (0:1), от «Милана» (1:2). И лишь 0:0 в гостях с «Наполи» является исключением, которое нужно занести себе в актив. Правда, есть один очень существенный нюанс. Жозе не так давно возглавлял и очень успешно «Интер», выиграв с ним Лигу чемпионов. Это забыть невозможно не только в Италии, но и во всем мире. Поэтому для Моуринью, который называет себя «Особенным», этот матч в столице Италии будет очень важным. Португалец постарается соответствующим образом подготовить и настроить свою «Рому», чтобы выглядеть достойно и солидно на фоне чемпиона Италии. Моуринью – большой психолог и мотиватор. Мы можем увидеть лучшую игру его подопечных в этом сезоне.

До матча фаворитом, конечно же, является «Интер», но римляне будут стремиться прыгнуть выше головы, зная проблемы своих соперников в обороне. Предполагаю, что обе команды забьют, но гости победят», - сказал Грозный.

Матч «Рома» – «Интер» состоится 4-го декабря. Начало встречи в 19:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.