Последняя тренировка. Олимпик ушел в отпуск и назвал лучшего игрока ноября

Донецкий «Олимпик», как и другие команды второго по силе украинского дивизиона, отправились на долгожданный отдых.
Команда Сергея Литовченко на стадионе «Русановец» провела заключительную в 2021-м году тренировку.
Осенняя часть футбольного сезона 2021/22 завершилась. Соберется ли «Олимпик» после зимней паузы в таком же составе –- будет известно после праздников.
Звание лучшего футболиста ноября получил голкипер Владислав Рыбак.
Источник — ФК Олимпик Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.