Ювентус – Дженоа. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 16-го тура итальянской Серии А

  • 04.12.2021 06:17
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Ювентус – Дженоа. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 16-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Дженоа».

«Ювентус» после поражений от «Челси» (0:4) и «Аталанты» (0:1) победил в матче с «Салернитаной» (2:0). «Дженоа» в трех матчах с новым главным тренером Андреем Шевченко набрала одно очко. Генуэзцы уступили «Роме» (0:2) и «Милану» (0:3), а также сыграли вничью 0:0 с «Удинезе».

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» с 24 очками идет седьмым, «Дженоа» с 10 баллами расположился на 18 позиции. В своей истории соперники встречались 110 раз. В 67 матчах победу одержали туринцы, в 22 встречах победили «грифоны», 21 встреча завершилась вничью.

«Конечно, Шевченко не позавидуешь в плане календаря для его команды. Прошлая игра с «Миланом» показала, что очень много проблем у «Дженоа». Игра с «Ювентусом» тоже будет большим испытанием для генуэзцев. Я думаю, очень тяжело будет «Дженоа» набрать очки в этой игре. Я поставлю на легкую победу «Ювентуса» в этом матче», – сказал Бартулович.

Матч «Ювентус» – «Дженоа» состоится 5 декабря. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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