Вест Хэм – Челси. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 15-го тура АПЛ

  • 04.12.2021 05:03
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Вест Хэм – Челси. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 15-го тура Английской Премьер-лиги «Вест Хэм» – «Челси».

«Вест Хэм» после победы в матче Лиги Европы над «Рапидом» (2:0) проиграл в АПЛ «Ман Сити» (1:2), а также сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). «Челси» после разгромной победы в матче против «Ювентуса» (4:0) сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а также выиграл у «Уотфорда» (2:1).

В турнирной таблице АПЛ «Челси» с 33 очками лидирует, «Вест Хэм» с 24 баллами идет четвертым.

Уже 114 раз играли между собой эти команды. В 50 поединках победу одержали «аристократы», в 42 встречах выиграли «молотобойцы», еще 22 матча завершились вничью.

«Нас ожидает лондонское дерби. Я предпочтение отдаю «Челси». По моему мнению, у Томаса Тухеля команда сильнее», – сказал Бартулович.

Матч «Вест Хэм» – «Челси» состоится 4 декабря. Начало встречи – в 14:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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