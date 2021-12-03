Верес – Динамо. Аудиотрансляция матча Украинской Премьер-лиги

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Луцке

  • 03.12.2021 20:18
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Верес – Динамо. Аудиотрансляция матча Украинской Премьер-лиги
© ФК Динамо Киев

В субботу, 4-го декабря, состоится матч семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ровенский «Верес» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Луцке на стадионе «Авангард», начало – в 14:00.

Ровенский клуб не проигрывал еще в Луцке в текущем сезоне. Команда Мирчи Луческу отчаянно пытается перед зимним перерывом удержать первую позицию турнирной таблицы.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Луцке.

Комментатор матча «Верес» – «Динамо» – Александр Монзолевский.

Источник — Sport.ua

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