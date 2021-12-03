Боруссия Дортмунд – Бавария. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 14-го тура Бундеслиги Германии «Боруссия» Дортмунд – «Бавария».

«После поражения от «Спортинга» (1:3) в Лиге чемпионов «Боруссия» смогла выиграть в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом» (3:1). «Бавария» после победы в Лиге чемпионов над «Динамо» (2:1) выиграла в матче чемпионата Германии у «Арминии» (1:0).

Команды лидируют в турнирной таблице Бундеслиги. «Бавария» с 31 очком идет первой, «Боруссия» с 30 баллами находится на второй позиции. 74 раза играли между собой эти команды. 37 раз победила «Бавария», 19 раз выиграла «Боруссия», в 18 поединках была зафиксирована ничья.

Это немецкое дерби. Всегда очень интересные игры между этими командами. Я надеюсь на то, что в этом матче будет много голов. Ожидаю зрелищной игры. И, как фанат «Боруссии», хочу, чтобы дортмундцы победили. Поставлю на то, что «Боруссия» в этом поединке не проиграет «Баварии» и будет очень напряженная борьба за первое место в Бундеслиге», - сказал Бартулович.

Матч «Боруссия» Дортмунд – «Бавария» состоится 4-го декабря. Начало встречи в 19:30.

