Динамо отправилось в Луцк. Команда Луческу сыграет матч УПЛ

Футболисты «Динамо» отправились в Луцк, где в субботу в 14:00 начнется последний для киевлян выездной поединок УПЛ этого года против «Вереса».

Наставник Мирча Луческу взял на игру следующих исполнителей:

Голкиперы: Бойко, Бущан, Нещерет.

Защитники: Забарный, Караваев, Кендзера, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.

Форварды: Кулач, Шкурин.

Учитывая победу «Шахтера» в этом туре, «Динамо» отстает от конкурента на 3 очка.