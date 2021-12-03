Динамо отправилось в Луцк. Команда Луческу сыграет матч УПЛ

Последний выездной матч УПЛ для киевлян в этом году

  • 03.12.2021 19:11
  • 1239 просмотров
  • 2 комментария
Динамо отправилось в Луцк. Команда Луческу сыграет матч УПЛ
© fcdynamo.kiev.ua

Футболисты «Динамо» отправились в Луцк, где в субботу в 14:00 начнется последний для киевлян выездной поединок УПЛ этого года против «Вереса».

Наставник Мирча Луческу взял на игру следующих исполнителей:

Голкиперы: Бойко, Бущан, Нещерет.

Защитники: Забарный, Караваев, Кендзера, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.

Форварды: Кулач, Шкурин.

Учитывая победу «Шахтера» в этом туре, «Динамо» отстает от конкурента на 3 очка.

Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Tridentglory
    online
    Tridentglory, 03.12.2021 19:28
    +1
    Писець! А чого не перенесли до Кийова?
    Ссылка
    Alex-41
    online
    Alex-41, 03.12.2021 19:36
    0
    На львовском автобусе 1:6?
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