Динамо отправилось в Луцк. Команда Луческу сыграет матч УПЛ

Футболисты «Динамо» отправились в Луцк, где в субботу в 14:00 начнется последний для киевлян выездной поединок УПЛ этого года против «Вереса».
Наставник Мирча Луческу взял на игру следующих исполнителей:
Голкиперы: Бойко, Бущан, Нещерет.
Защитники: Забарный, Караваев, Кендзера, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.
Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.
Форварды: Кулач, Шкурин.
Учитывая победу «Шахтера» в этом туре, «Динамо» отстает от конкурента на 3 очка.
Источник — ФК Динамо Киев
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