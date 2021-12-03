Реал готов расстаться с Иско

29-летний испанский полузащитник «Реала» Иско проводит свой последний сезон в стане «сливочных».

Футболист, который остался на скамейке запасных в поединке чемпионата Испании против «Гранады» (4:1), отказался разминаться, что стало последней каплей. «Реал» намерен расстаться с футболистом в ближайшее время.

Иско перешел в «Реал» из «Малаги» летом 2013 года за €30 миллионов. В текущем сезоне футболист сыграл за «сливочных» семь матчей в Ла Лиге, где забил один гол, проведя на поле всего 177 минут.

Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €15 миллионов.