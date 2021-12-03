Шахтер — Львов. Был ли пенальти? Видео гола Тете

Бразильский вингер «Шахтера» Тете отметился забитым голом в поединке 17-го тура чемпионата Украины против «Львова», сделав счет 1:1. Тете реализовал пенальти на 45-й минуте встречи после фола гостей на Мудрике.
Источник — Футбол 1/2/3
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Надоело это явное подсуживание Шахтеру.
Перед пенальти Трубин завалил игрока Львова и что то не назначил пенальти , а тут без просмотра Вар вдруг пенальти
Игрок Львова показывал, что в мяч сыграл.
Они, как ваши не привыкли быковать
але із серії "на розсуд арбітра"
Игрок Львова показывал, что в мяч сыграл.
Они, как ваши не привыкли быковать
1 игрок львова на всю команду, остальные даже не поняли ничего. как тяжело с дурными общаться, вы даже не понимаете что вам говорят.
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