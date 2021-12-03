Шахтер — Львов. Был ли пенальти? Видео гола Тете

Футболист «Шахтера» забил на 45-й минуте встречи

  • 03.12.2021 18:12
  • 2625 просмотров
  • 18 комментариев
Шахтер — Львов. Был ли пенальти? Видео гола Тете
© ФК Шахтер Донецк. Тете

Бразильский вингер «Шахтера» Тете отметился забитым голом в поединке 17-го тура чемпионата Украины против «Львова», сделав счет 1:1. Тете реализовал пенальти на 45-й минуте встречи после фола гостей на Мудрике.

Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    online
    andre_lui, 03.12.2021 18:25
    +11
    Скорее нет, вроде
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    KIEv
    KIEv, 03.12.2021 18:31
    +7
    В м'яч зіграв захисник значить пенальті не було
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    avk2307
    online
    avk2307, 03.12.2021 18:30
    +5
    в мяч играл игрок Львова.
    Надоело это явное подсуживание Шахтеру.
    Перед пенальти Трубин завалил игрока Львова и что то не назначил пенальти , а тут без просмотра Вар вдруг пенальти
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    avk2307
    online
    avk2307, 03.12.2021 18:58
    +4
    kortizol228, 03.12.2021 18:54
    примечательно то что игроки львова сами не возражали, они сами не поняли был фол или симуляция. Мудрик качественно сыграл.
    Вася,
    Игрок Львова показывал, что в мяч сыграл.
    Они, как ваши не привыкли быковать
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    yatsiykvova
    yatsiykvova, 03.12.2021 19:03
    +3
    Романчук у мяч грав, на відео видно 100%, але на ВАР ахметка сидить
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 03.12.2021 18:38
    +3
    С переворотами у лохмета лучше выходит, чем не палиться на купленных судьишках.
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    nivava
    nivava, 03.12.2021 18:31
    +3
    serge_kr, 03.12.2021 18:27
    чистый пеналь
    викинь свій телевізор...
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    Motakujl
    Motakujl, 03.12.2021 19:12
    +2
    kortizol228, 03.12.2021 19:10
    а вы как хотели, чтобы вашим подсуживали, а шахта играла честно вы первые в такой уг футбол начали играть, причём вам пенали дают куда более скандальные, тут без 10 просмотров повтора непонятно хотя бы.
    Здесь ты признал что пенальти не было) ты уж определись)
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    BaZia
    online
    BaZia, 03.12.2021 19:33
    0
    Мудрик набрав таку швидкість що від дотику корпусу він просто полетів
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    Istm
    Istm, 03.12.2021 18:44
    -1
    формальний привід був, рукою заважав.
    але із серії "на розсуд арбітра"
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    kortizol228
    online
    kortizol228, 03.12.2021 18:38
    -1
    даже если не было, это качественная симуляция. но Мудрику так лучше не стоит делать, лишнее это.
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    PFCLviv
    PFCLviv, 03.12.2021 18:51
    -2
    Цирк
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    kortizol228
    online
    kortizol228, 03.12.2021 18:57
    -3
    не можешь попасть по мячу, нех махать своей ножкой.
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    kortizol228
    online
    kortizol228, 03.12.2021 19:10
    -4
    yatsiykvova, 03.12.2021 19:03
    Романчук у мяч грав, на відео видно 100%, але на ВАР ахметка сидить
    а вы как хотели, чтобы вашим подсуживали, а шахта играла честно вы первые в такой уг футбол начали играть, причём вам пенали дают куда более скандальные, тут без 10 просмотров повтора непонятно хотя бы.
    Ссылка
    kortizol228
    online
    kortizol228, 03.12.2021 19:05
    -4
    avk2307, 03.12.2021 18:58
    Вася,
    Игрок Львова показывал, что в мяч сыграл.
    Они, как ваши не привыкли быковать
    ты представился?
    1 игрок львова на всю команду, остальные даже не поняли ничего. как тяжело с дурными общаться, вы даже не понимаете что вам говорят.
    Ссылка
    kortizol228
    online
    kortizol228, 03.12.2021 18:57
    -4
    я больше склоняюсь что это фол, потому как мяч медленно катился за линию ворот, значит до него особо не дотрагивались.
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    kortizol228
    online
    kortizol228, 03.12.2021 18:54
    -5
    примечательно то что игроки львова сами не возражали, они сами не поняли был фол или симуляция. Мудрик качественно сыграл.
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    serge_kr
    serge_kr, 03.12.2021 18:27
    -15
    чистый пеналь
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