Александр ГОРЯИНОВ: «Динамо будет тяжело в Луцке»

Бывший вратарь харьковского «Металлиста» и сборной Украины Александр Горяинов поделился ожиданиями от поединка 17-го тура УПЛ «Верес» — «Динамо».

«Схожая ситуация и у «Динамо». Киевлянам тяжело будет в Луцке, однако ситуация заставляет действующего чемпиона быть сверхмотивированным, поэтому поставлю на фаворита…», — считает Горяинов.

Матч «Верес» — «Динамо» состоится в субботу, 4 декабря, в 14:00 по киевскому времени.