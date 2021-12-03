Александр ГОРЯИНОВ: «Динамо будет тяжело в Луцке»

Бывший вратарь харьковского «Металлиста» и сборной Украины Александр Горяинов поделился ожиданиями от поединка 17-го тура УПЛ «Верес» — «Динамо».
«Схожая ситуация и у «Динамо». Киевлянам тяжело будет в Луцке, однако ситуация заставляет действующего чемпиона быть сверхмотивированным, поэтому поставлю на фаворита…», — считает Горяинов.
Матч «Верес» — «Динамо» состоится в субботу, 4 декабря, в 14:00 по киевскому времени.
Источник — zbirna.com
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