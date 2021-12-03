Дибала согласовал продление контракта с Ювентусом

28-летний аргентинский форвард «Ювентуса» Пауло Дибала согласовал продление контракта с туринским клубом. Сторонам осталось только поставить подписи под документом.
Текущий контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
Дибала защищает цвета «Ювентуса» после перехода из «Палермо» летом 2015 года за €40 миллионов. В текущем сезоне нападающий провел за туринский клуб 14 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Ориентировочная тсоимость бомбардира составляет €50 миллионов.
Источник — Calciomercato
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