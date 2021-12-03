ВИДЕО. «С годовщиной, любимая». Кравец тепло поздравил жену

Пара вместе уже более десяти лет

  • 03.12.2021 16:56
  • 1277 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. «С годовщиной, любимая». Кравец тепло поздравил жену
© Instagram. Анна Кравец и Артем Кравец

32-летний украинский форвард турецкого «Коньяспора» Артем Кравец поздравил свою жену Анну с годовщиной свадьбы.

«С годовщиной, любимая», — прокомментировал Артем поздравительный ролик.

Свадьба состоялась 3 декабря 2010 года. 25 ноября 2017 года у пары родились двое детей-близнецов — Владислав и Иван.

В текущем сезоне Кравец провел за «Коньяспор» всего один матч в Кубке Турции. С 2005 по 2017 годы и в 2020 году контракт Кравца принадлежал киевскому «Динамо».

Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    yatsiykvova
    yatsiykvova, 03.12.2021 17:54
    +1
    Чи не фут. новина ?
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    Василь Гаранджа
    Василь Гаранджа, 03.12.2021 17:36
    +1
    Хто перекладав? Українською вживається "з річницею". "Роковини" зазвичай вживається у зв'язку з якоюсь трагедією або сумними подіями.
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