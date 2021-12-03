ВИДЕО. «С годовщиной, любимая». Кравец тепло поздравил жену

32-летний украинский форвард турецкого «Коньяспора» Артем Кравец поздравил свою жену Анну с годовщиной свадьбы.
«С годовщиной, любимая», — прокомментировал Артем поздравительный ролик.
Свадьба состоялась 3 декабря 2010 года. 25 ноября 2017 года у пары родились двое детей-близнецов — Владислав и Иван.
В текущем сезоне Кравец провел за «Коньяспор» всего один матч в Кубке Турции. С 2005 по 2017 годы и в 2020 году контракт Кравца принадлежал киевскому «Динамо».
Источник — Instagram
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