ВИДЕО. «С годовщиной, любимая». Кравец тепло поздравил жену

32-летний украинский форвард турецкого «Коньяспора» Артем Кравец поздравил свою жену Анну с годовщиной свадьбы.

«С годовщиной, любимая», — прокомментировал Артем поздравительный ролик.

Свадьба состоялась 3 декабря 2010 года. 25 ноября 2017 года у пары родились двое детей-близнецов — Владислав и Иван.

В текущем сезоне Кравец провел за «Коньяспор» всего один матч в Кубке Турции. С 2005 по 2017 годы и в 2020 году контракт Кравца принадлежал киевскому «Динамо».