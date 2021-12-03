ФОТО. Опять в Металлист? Марко Девич приехал в Харьков

Бывший футболист «Металлиста» встретился с Евгением Красниковым и Папой Гуйе

  • 03.12.2021 16:35
  • 1117 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Опять в Металлист? Марко Девич приехал в Харьков
© Getty Images/Global Images Ukraine

38-летний экс-игрок «Металлиста» Марко Девич приехал в Харьков, где встретился с вице-президентом «Металлиста» Евгением Красниковым и спортивным директором харьковского клуба Папой Гуйе.

Девич выступал за «Металлист» с 2006 по 2012 годы и с 2013 по 2014 годы. Последним клубом футболиста был «Сабах», который он покинул в 2020 году.

Источник — ФК Металлист

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 03.12.2021 16:52
    0
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    Barsa_che
    online
    Barsa_che, 03.12.2021 16:44
    0
    Очень хороший игрок был.
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