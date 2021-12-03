ФОТО. Опять в Металлист? Марко Девич приехал в Харьков

38-летний экс-игрок «Металлиста» Марко Девич приехал в Харьков, где встретился с вице-президентом «Металлиста» Евгением Красниковым и спортивным директором харьковского клуба Папой Гуйе.
Девич выступал за «Металлист» с 2006 по 2012 годы и с 2013 по 2014 годы. Последним клубом футболиста был «Сабах», который он покинул в 2020 году.
Источник — ФК Металлист
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