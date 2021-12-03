Волчанск расстался с пятью футболистами

Клуб Второй лиги провел серьезную чистку состава

  • 03.12.2021 15:55
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Волчанск расстался с пятью футболистами
© ФК Волчанск

«Волчанск» разорвал контракты с полузащитниками Егором Коваленко (18 матчей, 4 гола в нынешнем чемпионате), Александром Чебаненко (6 игр), Андреем Савицким (5 матчей) и нападающим Владиславом Галушкой (19 игр, 2 гола). При этом Коваленко был вице-капитаном и одним из четырех лучших бомбардиров команды.

Также расторгнуто арендное соглашение с защитником «Кривбасса» Иваном Семенихиным (10 матчей).

«Волчанск» завершил осеннюю часть сезона Второй лиги на 9-м месте в группе Б. В первом официальном поединке 2022 года команда Андрея Березовчука примет в Харькове «Сумы».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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