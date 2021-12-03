Судаков и Мудрик – в основе Шахтера на матч со Львовом

Команды открывают 17-й тур УПЛ

  • 03.12.2021 16:08
  • 882 просмотра
  • 5 комментариев
Судаков и Мудрик – в основе Шахтера на матч со Львовом
© ФК Шахтер

Сегодня «Шахтер» в стартовом матче 17-го тура УПЛ примет «Львов». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Маркос Антонио, Судаков, Тете, Мудрик, Педриньо

«Львов»: Ильющенков, Махмутович, Лека, Романчук, Бусько, Якимец, Довгий, Политыло, Ременяк, Эрнест, Шина

Источник — УПЛ

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Aleks04
    online
    Aleks04, 03.12.2021 16:23
    +2
    MaКс___, 03.12.2021 16:14
    Норм составчик даже Степан есть против фекаленков ,3-0 ну лучше 5-0 погода не очень ,ну фекаленков это не спасет ,дубль Тете Мудрик дубль и Соломон
    Может всё-таки 2:3 как в прошлом году?
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    Alex-41
    online
    Alex-41, 03.12.2021 16:54
    -1
    С каждого по банке в каждую дверь львовского автобуса.
    +
    Ссылка
    MaКс___
    online
    MaКс___, 03.12.2021 16:32
    -1
    Face Control, 03.12.2021 16:26
    Макс, только Шахтёр — только победа!
    конечно по-другому никак
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    Face Control
    Face Control, 03.12.2021 16:26
    -3
    MaКс___, 03.12.2021 16:14
    Норм составчик даже Степан есть против фекаленков ,3-0 ну лучше 5-0 погода не очень ,ну фекаленков это не спасет ,дубль Тете Мудрик дубль и Соломон
    Макс, только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
    MaКс___
    online
    MaКс___, 03.12.2021 16:14 (изменен)
    -3
    Норм составчик даже Степан есть против фекаленков ,3-0 ну лучше 5-0 погода не очень ,ну фекаленков это не спасет ,дубль Тете Мудрик дубль и Соломон
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