Судаков и Мудрик – в основе Шахтера на матч со Львовом

Сегодня «Шахтер» в стартовом матче 17-го тура УПЛ примет «Львов». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Маркос Антонио, Судаков, Тете, Мудрик, Педриньо
«Львов»: Ильющенков, Махмутович, Лека, Романчук, Бусько, Якимец, Довгий, Политыло, Ременяк, Эрнест, Шина
Источник — УПЛ
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