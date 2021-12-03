Игорь ЖАБЧЕНКО: «У Шахтера не будет сложностей, как у Динамо»

Экс-игрок сборной Украины Игорь Жабченко рассказал, могут ли «Шахтер» и «Динамо» потерять очки в матчах со «Львовом» и «Вересом».

«Если киевляне не забьют быстрый гол, то им придется непросто. «Верес» в атаке не блещет, но и пропускает мало, против них не очень приятно играть. Чем дольше на табло сохранится счет 0:0, тем сложнее будет «Динамо» вскрыть оборону соперника. Но, думаю, что команда Мирчи Луческу сейчас набрала такой ход, что и с «Вересом» на выезде справится.

Что касается «Шахтера», то у него подобных сложностей, как у «Динамо», не предвидится. «Львов» — не такая закрытая команда, как «Верес». Забить львовяне могут, а вот в защите у них проблем много», — считает Жабченко.