Игорь ЖАБЧЕНКО: «У Шахтера не будет сложностей, как у Динамо»

Специалист поделился ожиданиями от матчей 17-го тура УПЛ

  • 03.12.2021 15:35
  • 661 просмотр
  • 1 комментарий
Игорь ЖАБЧЕНКО: «У Шахтера не будет сложностей, как у Динамо»
© ФК Шахтер Донецк

Экс-игрок сборной Украины Игорь Жабченко рассказал, могут ли «Шахтер» и «Динамо» потерять очки в матчах со «Львовом» и «Вересом».

«Если киевляне не забьют быстрый гол, то им придется непросто. «Верес» в атаке не блещет, но и пропускает мало, против них не очень приятно играть. Чем дольше на табло сохранится счет 0:0, тем сложнее будет «Динамо» вскрыть оборону соперника. Но, думаю, что команда Мирчи Луческу сейчас набрала такой ход, что и с «Вересом» на выезде справится.

Что касается «Шахтера», то у него подобных сложностей, как у «Динамо», не предвидится. «Львов» — не такая закрытая команда, как «Верес». Забить львовяне могут, а вот в защите у них проблем много», — считает Жабченко.

Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    mist76
    online
    mist76, 03.12.2021 15:56
    +3
    Странное мнение, учитывая что и Шахтёр и Динамо последние два матча провели не самым лучшим образом
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