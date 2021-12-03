ВИДЕО. Роскошная жизнь Погба. На что тратит деньги Поль?

28-летний игрок уже почти пять лет радует игрой болельщиков «Манчестер Юнайтед», но в 2016-м его трансфер из «Ювентуса» установил один из трансферных рекордов - 105 миллионов евро! Оставим за скобками дискуссии об эффективности Погба и трофеях «Манчестер Юнайтед» за эти пять лет, в конце концов, не только от француза зависят успехи всей команды.

Но Погба один из самых затратных игроков МЮ - он зарабатывает 15 миллионов фунтов в год. На что же тратит эти деньги звездный футболист?