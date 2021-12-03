ВИДЕО. Роскошная жизнь Погба. На что тратит деньги Поль?

Повседневная жизнь одиозного французского полузащитника

  • 03.12.2021 15:39
  • 689 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Роскошная жизнь Погба. На что тратит деньги Поль?
© Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

28-летний игрок уже почти пять лет радует игрой болельщиков «Манчестер Юнайтед», но в 2016-м его трансфер из «Ювентуса» установил один из трансферных рекордов - 105 миллионов евро! Оставим за скобками дискуссии об эффективности Погба и трофеях «Манчестер Юнайтед» за эти пять лет, в конце концов, не только от француза зависят успехи всей команды.

Но Погба один из самых затратных игроков МЮ - он зарабатывает 15 миллионов фунтов в год. На что же тратит эти деньги звездный футболист?

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    wartaan
    online
    wartaan, 03.12.2021 16:02
    -1
    павлег талантливый паренек. но в отличии от самого богатого членососа, он забил на талант футболёра иупивается талантом шоу мена))) а мог вырасти на уровень того же кристины!!! печалька еще минус один классный игрок
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