Олег ДУЛУБ: «Шансы — 80% на 20% в пользу Шахтера»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Украины против донецкого «Шахтера».
«Шансы в этом матче 80% на 20% в пользу «Шахтера». Готовимся к поединку в штатном режиме, но вы же видите, что выпал снег. Поэтому будем подстраиваться», — сказал Дулуб.
Матч «Шахтер» — «Львов» состоится 3 декабря. Начало встречи — в 17:00.
Источник — Футбол 1/2/3
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