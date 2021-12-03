Олег ДУЛУБ: «Шансы — 80% на 20% в пользу Шахтера»

Наставник «Львова» поделился ожиданиями от поединка с донецким клубом

  • 03.12.2021 15:17
  • 398 просмотров
  • 2 комментария
Олег ДУЛУБ: «Шансы — 80% на 20% в пользу Шахтера»
© ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Украины против донецкого «Шахтера».

«Шансы в этом матче 80% на 20% в пользу «Шахтера». Готовимся к поединку в штатном режиме, но вы же видите, что выпал снег. Поэтому будем подстраиваться», — сказал Дулуб.

Матч «Шахтер» — «Львов» состоится 3 декабря. Начало встречи — в 17:00.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex-41
    online
    Alex-41, 03.12.2021 16:31
    0
    79:21, как в баскетболе.
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    Face Control
    Face Control, 03.12.2021 16:25
    0
    Сказочник.
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