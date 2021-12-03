Олег ДУЛУБ: «Шансы — 80% на 20% в пользу Шахтера»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Украины против донецкого «Шахтера».

«Шансы в этом матче 80% на 20% в пользу «Шахтера». Готовимся к поединку в штатном режиме, но вы же видите, что выпал снег. Поэтому будем подстраиваться», — сказал Дулуб.

Матч «Шахтер» — «Львов» состоится 3 декабря. Начало встречи — в 17:00.