Ювентус готов продать Кулушевски

Туринский «Ювентус» готов продать 21-летнего правого вингера Деяна Кулушевски в будущем январе.

Футболистом активно интересуются английские клубы, в частности, «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Контракт Кулушевски принадлежит «Ювентусу» после перехода из «Аталанты» в январе 2020 года за €35 миллионов. В текущем сезоне Деян провел за «Ювентус» 18 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Контракт игрока с туринским клубом рассчитан до лета 2025 года. «Ювентус» готов продать игрока за €35 миллионов.