Ювентус готов продать Кулушевски

Итальянский клуб намерен расстаться с футболистом

  • 03.12.2021 14:54
  • 683 просмотра
  • 1 комментарий
Ювентус готов продать Кулушевски
© Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» готов продать 21-летнего правого вингера Деяна Кулушевски в будущем январе.

Футболистом активно интересуются английские клубы, в частности, «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Контракт Кулушевски принадлежит «Ювентусу» после перехода из «Аталанты» в январе 2020 года за €35 миллионов. В текущем сезоне Деян провел за «Ювентус» 18 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Контракт игрока с туринским клубом рассчитан до лета 2025 года. «Ювентус» готов продать игрока за €35 миллионов.

Источник — Goal.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    wartaan
    online
    wartaan, 03.12.2021 15:58
    0
    сколько было восторга перед покупкой, хотя изначально было понятно, что это посредственный игрок. ни как не уровень ювентуса, хотя там таких "талантов" на вес можно продавать с бонусом в виде физручелло максика)))
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