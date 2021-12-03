Орлов не смог пробиться в парный финал на челленджере в Турции

Украинский теннисист Владислав Орлов завершил борьбу в парном разряде на челленджере в Турции.
В полуфинале украинец в дуэте с Рамкумаром Раманатханом из Индии, посеянные под четвертым номером, проиграли итальянскому тандему Джованни Фонио / Риккардо Бонадио.
Анталья. 1/2 финала парного разряда
Владислав Орлов / Рамкумар Раманатхан – Джованни Фонио / Риккардо Бонадио – 6:7(4), 4:6
Источник — Sport.ua
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