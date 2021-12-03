Динамо соскучилось по Монзуль. Известны судейские назначения 17-го тура УПЛ

Андрей Коваленко будет работать на матче «Шахтер» – «Львов»

  • 03.12.2021 13:38
  • 283 просмотра
  • 1 комментарий
Динамо соскучилось по Монзуль. Известны судейские назначения 17-го тура УПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Монзуль

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 17 тура УПЛ сезона-2021/2022.
 
17-й тур
 
03.12.2021
 
17.00. «Шахтер» - «Львов». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава). Арбитр VAR - Виталий Романов (Днепр).
 
04.12.2021
 
14.00. «Верес» - «Динамо». Луцк. Стадион «Авангард». Арбитр - Катерина Монзуль. Арбитр VAR – Андрей Скрипка (Кропивницкий).
17.00. «Рух» - «Ворскла». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр - Сергей Бойко (Киевская обл.).
19.30. «Металлист 1925» - «Колос». Харьков. ОСК «Металлист». Арбитр - Александр Соловьян (Киев).
 
05.12.2021
 
19.30. «Днепр-1» – «Черноморец». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр - Николай Балакин (Киевская обл.). Арбитр VAR - Игорь Пасхал (Херсон).
 
Отметим, что предыдущий раз Катерина Монзуль судила матч с участием «Динамо» 15 октября против «Львова» (4:1).

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 03.12.2021 13:49
    0
    Да, действительно, что-то долго эта перепуганная женщина со свистком не обслуживала игры Динамо. В Луцке не должно произойти что-то из ряда вон выходящее, потому папик и посылает ее туда.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности