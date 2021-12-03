Динамо соскучилось по Монзуль. Известны судейские назначения 17-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 17 тура УПЛ сезона-2021/2022.
17-й тур
03.12.2021
17.00. «Шахтер» - «Львов». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава). Арбитр VAR - Виталий Романов (Днепр).
04.12.2021
14.00. «Верес» - «Динамо». Луцк. Стадион «Авангард». Арбитр - Катерина Монзуль. Арбитр VAR – Андрей Скрипка (Кропивницкий).
17.00. «Рух» - «Ворскла». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр - Сергей Бойко (Киевская обл.).
19.30. «Металлист 1925» - «Колос». Харьков. ОСК «Металлист». Арбитр - Александр Соловьян (Киев).
05.12.2021
19.30. «Днепр-1» – «Черноморец». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр - Николай Балакин (Киевская обл.). Арбитр VAR - Игорь Пасхал (Херсон).
Отметим, что предыдущий раз Катерина Монзуль судила матч с участием «Динамо» 15 октября против «Львова» (4:1).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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