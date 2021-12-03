Наставник Прикарпатья: «Заграничных поездок не будет»

Главный тренер «Прикарпатья» Олег Рипан рассказал о планах команды на зимнюю паузу в чемпионате Первой лиги.
«Первый втягивающий сбор проведем в Ивано-Франковске. Второй сбор будет в Яремче. Третий мы планируем в Винниках на баре Руха. Заграничных поездок не будет», - сказал Рипан.
Отметим, что после 20 туров «Прикарпатье» занимает 7 место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.
Источник — Футбол 1/2/3
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