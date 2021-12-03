U-19. Матч Верес – Динамо отменен. Что случилось?

Поле стадиона «Колос» в Березном оказалось не готовым к проведению игры

  • 03.12.2021 12:00
  • 1547 просмотров
  • 0 комментариев
U-19. Матч Верес – Динамо отменен. Что случилось?
© ФК Динамо Киев

Матч 17-го тура юношеского чемпионата Украины между ровенским «Вересом» и киевским «Динамо», начало которого было запланировано сегодня, 3 декабря, на 11:30, не состоится в указанную дату.
 
В связи со сложными погодными условиями и снегопадом в Ровенской области, поле стадиона «Колос» в Березном оказалось не готовым к проведению игры.
 
Команда «Динамо» U-19 прибыла на стадион и готовилась к началу матча, однако после проверки состояния газона арбитрами было принято решение об отмене поединка.

Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности