U-19. Матч Верес – Динамо отменен. Что случилось?

Матч 17-го тура юношеского чемпионата Украины между ровенским «Вересом» и киевским «Динамо», начало которого было запланировано сегодня, 3 декабря, на 11:30, не состоится в указанную дату.



В связи со сложными погодными условиями и снегопадом в Ровенской области, поле стадиона «Колос» в Березном оказалось не готовым к проведению игры.



Команда «Динамо» U-19 прибыла на стадион и готовилась к началу матча, однако после проверки состояния газона арбитрами было принято решение об отмене поединка.