Президент Подолья: «Нужно проводить заграничные сборы в теплых краях»

Президент хмельницкого «Подолья» Евгений Байдерман рассказал о планах команды на зимнюю паузу в чемпионате Первой лиги.
«Наши погодные условия мешают тренировочному процессу команды. Чтобы качественно подготовить ребят к весенней части сезона, нужно проводить заграничные сборы в теплых краях. Много мест, где можно провести недорогие сборы. Первый этап подготовки мы будем проводить дома. Работа будет на физическую подготовку. В Турции будем отрабатывать игровые моменты, так как там будут все команды в этот период. Будут спарринги, в которых у игроков появится возможность набрать игровой тонус», - сказал Байдерман.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.