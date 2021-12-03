Президент Подолья: «Нужно проводить заграничные сборы в теплых краях»

Президент хмельницкого «Подолья» Евгений Байдерман рассказал о планах команды на зимнюю паузу в чемпионате Первой лиги.

«Наши погодные условия мешают тренировочному процессу команды. Чтобы качественно подготовить ребят к весенней части сезона, нужно проводить заграничные сборы в теплых краях. Много мест, где можно провести недорогие сборы. Первый этап подготовки мы будем проводить дома. Работа будет на физическую подготовку. В Турции будем отрабатывать игровые моменты, так как там будут все команды в этот период. Будут спарринги, в которых у игроков появится возможность набрать игровой тонус», - сказал Байдерман.