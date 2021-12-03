«Атлетико Минейро» выиграл чемпионат Бразилии 2021 по футболу, добыв этот титул впервые за 50 лет.
Решающим стал матч против команды «Баия». Проигрывая 0:2 на 73-й минуте, игроки «Атлетико Минейро» за 5 минут совершили камбек и вышли вперед (3:2).
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Marcos Franca (Атлетико Минейро).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Marcos Franca (Атлетико Минейро).
|73'
|ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Атлетико Минейро.
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Жилберто (Баия).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Luiz Otavio (Баия).
Источник — Sport.ua
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