Металлист 1925 – Колос. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч УПЛ

  • 03.12.2021 09:39
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Металлист 1925 – Колос. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Металлист 1925

 

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 17-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Колос».

«В прошлом туре «Металлист 1925» проиграл «Руху» (0:2). В свою очередь, «Колос» оказался сильнее «Вереса» (1:0).
В турнирной таблице чемпионата Украины харьковчане с 19 очками идут на девятом месте, «Колос» с 18 баллами расположился на десятой позиции.

Три раза играли между собой эти команды. Один раз выиграл «Колос» и еще две встречи завершились вничью. Ни разу в этих поединках не побеждали футболисты «Металлиста 1925».

Я думаю, интересный матч будет. Никто не захочет уступать. Каждой команде нужны очки. Я поставил бы на то, что в этом матче будет тотал голов меньше 2,5», - сказал Козьбан.

Матч «Металлист 1925» – «Колос» состоится 4-го декабря. Начало встречи в 19:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин, молдовскую «Сперанцу», винницкую «Ниву».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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