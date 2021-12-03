Рух – Ворскла. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч УПЛ

  • 03.12.2021 09:03
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Рух – Ворскла. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Footboom. ФК Ворскла

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 17-го тура УПЛ «Рух» – «Ворскла».

«В прошлом туре «Рух» со счетом 2:0 выиграл у «Металлиста 1925». А «Ворскла» уступила на выезде «Днепру-1» (1:5).
В турнирной таблице Премьер-лиги Украины львовяне с 16 очками идут на 11 месте. Полтавчане с 31 баллом в активе расположились на пятой позиции.

Да, в прошлом туре «Ворскла» проиграла с крупным счетом, а «Рух» выиграл. Будет интересно. Но я поставлю на то, что «Ворскла» на выезде не проиграет «Руху», - сказал Козьбан.

Матч «Рух» – «Ворскла» состоится 4-го декабря. Начало встречи в 17:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин, молдовскую «Сперанцу», винницкую «Ниву».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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