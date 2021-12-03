ВИДЕО. Сердце не выдержало. В Египте тренер умер из-за празднования гола

Матч второго дивизиона чемпионата Египта завершился трагично. Тренер команды «Аль-Мадж» Адхам эль-Селхадар после забитого гола на 93-й минуте слишком эмоционально праздновал из-за чего у него случился сердечный приступ.
Специалист потерял сознание на поле, ему оказывали помощь, но спасти тренера не удалось. Эль-Селхадар скончался в автомобиле скорой помощи.
Из-з этой смерти в клубе «Аль-Мадж» объявлен 6-дневный траур.
Источник — Sport.ua
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