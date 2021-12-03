Верес – Динамо. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 17-го тура УПЛ «Верес» – «Динамо».
В прошлом туре «Верес» проиграл «Колосу» со счетом 0:1. В свою очередь, «Динамо» оказалось сильнее «Миная» (2:0).
В турнирной таблице УПЛ «Верес» с 22 очками идет на 8 месте. «Динамо» с 41 баллом лидирует в чемпионате Украины.
13 раз играли между собой эти команды. В 9 встречах победу одержали киевляне, 1 раз выиграла команда из Ровно, еще в 3 встречах были зафиксированы ничьи.
«Интересный матч будет. «Верес» дома хорошо играет. «Динамо» надо набирать очки. Поставил бы в этом матче на тотал голов больше 1,5», - сказал Козьбан.
Матч «Верес» – «Динамо» состоится 4 декабря. Начало встречи – в 14:00.
Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин, молдовскую «Сперанцу», винницкую «Ниву».
Дмитрий Козьбан, Sport.ua
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