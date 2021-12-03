Директор Полесья: «Второй тренировочный сбор проведем в Турции»

Директор житомирского «Полесья» Владимир Загурский рассказал о планах команды на зимнюю паузу в чемпионате Первой лиги.

«Сборы мы проведем ориентировочно с 4 января. До 14 числа будем находиться на базе львовского «Руха». Потом мы возьмем паузу на несколько дней и отправимся на второй сбор в Турции. Это уже точно определено. Знаем, где проведем первые два сбора. В дальнейшем, планируем отправиться в дальнее зарубежье. Главная наша задача - подойти ко второй части сезона в оптимальных кондициях», - сказал Загурский.