Директор Полесья: «Второй тренировочный сбор проведем в Турции»

Владимир Загурский рассказал о планах команды

  • 03.12.2021 04:00
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Директор Полесья: «Второй тренировочный сбор проведем в Турции»
© ФК Полесье Житомир

Директор житомирского «Полесья» Владимир Загурский рассказал о планах команды на зимнюю паузу в чемпионате Первой лиги.

«Сборы мы проведем ориентировочно с 4 января. До 14 числа будем находиться на базе львовского «Руха». Потом мы возьмем паузу на несколько дней и отправимся на второй сбор в Турции. Это уже точно определено. Знаем, где проведем первые два сбора. В дальнейшем, планируем отправиться в дальнее зарубежье. Главная наша задача - подойти ко второй части сезона в оптимальных кондициях», - сказал Загурский.

Источник — Футбол 1/2/3

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