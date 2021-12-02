В Германии снова усилили ограничения по посещению футбольных матчей

Немецкие власти приняли решение усилить ограничения по посещению футбольных матчей и других спортивных мероприятий.
Теперь стадионы в Германии будет разрешено заполнять не более чем на 50%, и при этом не более чем на 15000 зрителей. Также на стадионы будут пускать только привитых болельщиков или тех, кто недавно переболел коронавирусом. Ношение масок обязательно.
При этом в отдельных регионах страны будут вводиться даже полные запреты на посещение стадионов. Одним из таких регионов станет Бавария.
Источник — Kicker
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