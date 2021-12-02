Шахтер – Львов. Аудиотрансляция матча Украинской Премьер-лиги

В пятницу, 3-го ноября, состоится матч семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и «Львов». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

Команда Роберто Де Дзерби имеет одинаковое количество очков с «Динамо», но уступает киевлянам первую строку турнирной таблицы из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов. Львовяне находятся в нижней части турнирной таблицы и попытаются дать бой грозному оппоненту.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Киева.

Комментатор матча «Шахтер» – «Львов» – Александр Монзолевский.