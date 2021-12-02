Шахтер — Львов. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 17-го тура УПЛ «Шахтер» – «Львов».

«В предыдущем туре «Шахтер» выиграл на выезде у «Ингульца» (1:0). «Львов» также со счетом 1:0 в выездном поединке оказался сильнее «Мариуполя».

В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» с 41 очком идет вторым, «Львов» с 16 баллами находится на 12 позиции.

11 раз играли между собой эти команды. «Шахтер» победил в восьми матчах, «Львов» одержал победы в двух поединках, еще одна встреча завершилась вничью.

Я думаю, в этом матче будет зафиксирована победа «Шахтера». Мне кажется, тяжело будет львовянам взять очки в Киеве», - сказал Козьбан.

Матч «Шахтер» – «Львов» состоится 3-го декабря. Начало встречи в 17:00.

Дмитро Козьбан - український футболіст, форвард вінницької «Ниви». Також відомий за виступами за «Львів», «Волинь», «Авангард», «Верес», «Кремінь», «Агробізнес», польський «Мотор» Люблін і молдавську «Сперанцу».