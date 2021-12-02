Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Я в футболе с трех лет. Это не мечта, а цель»

21-летнйи полузащитник одесского «Черноморца» Георгий Цитаишвили, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», поделился мнением о своей карьере.
«Ничего себе, я в футболе с трех лет. Всю жизнь почти.
Помню, как хотелось, чтобы ночь поскорее закончилась, и начался новый день. Поскорее на тренировку.
Это как день рождения каждый день.
Стать футболистом не было мечтой. Это было моей целью», — написал Георгий.
В текущем сезоне Цитаишвили провел за «Черноморец» 13 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Источник — Instagram
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