Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Я в футболе с трех лет. Это не мечта, а цель»

Полузащитник «Черноморца» рассказал о своей карьере

  • 02.12.2021 19:15
  • 1139 просмотров
  • 6 комментариев
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Я в футболе с трех лет. Это не мечта, а цель»
© Instagram. Георгий Цитаишвили

21-летнйи полузащитник одесского «Черноморца» Георгий Цитаишвили, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», поделился мнением о своей карьере.

«Ничего себе, я в футболе с трех лет. Всю жизнь почти.

Помню, как хотелось, чтобы ночь поскорее закончилась, и начался новый день. Поскорее на тренировку.

Это как день рождения каждый день.

Стать футболистом не было мечтой. Это было моей целью», — написал Георгий.

В текущем сезоне Цитаишвили провел за «Черноморец» 13 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 02.12.2021 19:30
    +6
    Твоя карьера как роста футболиста закончилась когда ты стал много говорить и мало делать на поле.Итог аренда в Черноморце дальше первая лига.
    Ссылка
    johndow
    online
    johndow, 02.12.2021 19:54
    +5
    Есть подозрение, что этот говорливый персонаж закончит где-то в пердиве, причём грузинском
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 02.12.2021 19:53
    +3
    В сучасному футболі мало лише володіти технікою. Може й видасть якийсь непоганий відрізок, але якщо не буде вдосконалюватися, то дійсно перша ліга або чемпіонат Грузії.
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    Andrey111
    Andrey111, 02.12.2021 19:46
    +2
    Всегда говорил, если с детства не научили, тогда кронты
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    rasta13
    rasta13, 02.12.2021 19:42
    0
    Ну может парень еще выстрелит где-то. Вот Довбик в 25 лет только стал заметным.
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    AK.228
    AK.228, 02.12.2021 19:35
    0
    Мммм.... Кто ты?!
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