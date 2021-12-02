Лучший в ноябре. Фанаты Шахтера проголосовали за Мудрика

Украинский вингер опередил Анатолия Трубина и Николая Матвиенко

  • 02.12.2021 18:11
  • 516 просмотров
  • 3 комментария
Лучший в ноябре. Фанаты Шахтера проголосовали за Мудрика
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

20-летнему вингеру «горняков» Михаилу Мудрику не было равных в традиционном опросе последнего месяца осени.

Болельщики «Шахтера» посредством традиционного голосования на официальных страницах команды в соцсетях определили лучшего игрока ноября. В этот раз участие в опросе приняли почти 7 000 фанатов. Лучшим оказался вингер «оранжево-черных» Михаил Мудрик, за которого проголосовало 4 187 человек, что составляет 59,9%! Второе место досталось голкиперу Анатолию Трубину, набравшему 1 622 голоса. А замкнул тройку защитник Николай Матвиенко – 813 баллов.

В ноябре за «Шахтер» Мудрик провел 5 поединков: 3 в чемпионате Украины и 2 в Лиге чемпионов. Трижды Михаил выходил на поле в стартовом составе, а еще дважды – со скамейки для запасных. В активе Мудрика гол в ворота «Колоса». Отдельных слов заслуживает игра хавбека в выездном матче с «Реалом», когда поле «Сантьяго Бернабеу» Мудрик покидал под аплодисменты болельщиков.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
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    rasta13
    rasta13, 02.12.2021 18:19
    +2
    Замечу что бразильцев в топ 3 нет.
    Ссылка
    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 02.12.2021 18:25
    -2
    Эти неадекваты ,если им задать вопрос кто должен в сборной играть - за этого лавочника тоже проголосуют. И ещё за ссикана,чтобы сразу вышли против Шотландии играть, ничего что они отпетые лавочники в своём клубе.
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 02.12.2021 18:23
    -2
    Замечу ,что лучший по мнению болельщиков отсосуолло - это лавочник-инстасамка ,который о месте в стартовом составе может только мечтать.
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